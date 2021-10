Imprese: Snam, rinnovato il programma di finanziamento Emtn (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Programma Emtm - rende noto Snam - rappresenta uno strumento efficace per reperire sul mercato significative risorse finanziarie in modo rapido, flessibile e a costi competitivi, in coerenza con la prevista evoluzione della struttura finanziaria della società. I titoli emessi potranno essere quotati presso uno o più mercati regolamentati. Inoltre, considerati i recenti sviluppi del mercato sui temi relativi alla finanza sostenibile e alla transizione energetica, le somme raccolte dalle emissioni obbligazionarie potranno essere, di volta in volta, utilizzate sia per la generale attività societaria, sia per finanziare progetti specifici che potrebbero essere allineati agli Atti Delegati della Tassonomia emanati dalla Commissione Europea (Taxonomy-aligned Use of Proceeds). Infine, al rinnovato Programma Emtn potranno essere associati degli opportuni indicatori di sostenibilità (Kpi) per l’emissione di cosiddetti Sustainability-Linked bonds. Ad oggi, nell’ambito del Programma Emtn, sono stati emessi prestiti obbligazionari per circa 8,7 miliardi di euro. (Com)