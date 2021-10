Padova: Zaia, bene Gdf per sequestro articoli scolastici pericolosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non è accettabile che possa essere messa a rischio la salute dei ragazzi. Fortunatamente, chi pensava di poter commercializzare una enorme partita di articoli per la scuola potenzialmente pericolosi, ha trovato sul suo cammino la Guardia di finanza che è intervenuta prontamente. Ringrazio le Fiamme gialle di Padova e mi congratulo per la brillante operazione a difesa della sicurezza e della legalità”. Con queste parole il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprime il suo apprezzamento per l’intervento dei finanzieri padovani che hanno sequestrato 450.000 articoli scolastici, provenienti dalla Cina privi di indicazioni sulla denominazione merceologica e dei dati dell’importatore. (segue) (Ren)