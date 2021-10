Forza Nuova: Fratoianni (Si), da anni chiediamo scioglimento organizzazioni fasciste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono anni che chiedo che si proceda verso lo scioglimento delle organizzazioni fasciste. Sono anni che in questo Paese quando qualcuno segnala che c'è un problema di fenomeni nazifascisti, non solo pericolosi perché diffondono idee tossiche sul piano politico e culturale ma perchè praticano la violenza, gli si è detto ai pochi giornalisti che ne hanno scritto di non preoccuparsi che era folclore, e i governi non rispondevano alle interrogazioni parlamentari, io ne ho presentate 25 solo due hanno avuto risposta. Ora queste organizzazioni vanno sciolte senza indugio, perchè sono contro la nostra Costituzione". Lo ha affermato il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni ai microfoni de La7 nel corso della trasmissione "L'Aria che tira". "Per come è andata la giornata di sabato io credo - ha proseguito il leader di Si - che qualcuno dovrà dare spiegazioni esaurienti sulla gestione dell'ordine pubblico a partire dal prefetto di Roma. In altre situazioni abbiamo visto all'opera gli apparati dello Stato ed erano assai pronti, stavolta mi pare qualche sottovalutazione ci sia stata". (com)