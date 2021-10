Vietnam: aperta quarta sessione del Comitato permanente dell’Assemblea nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperta oggi la quarta sessione del Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del Vietnam, il parlamento unicamerale, che discuterà i temi da sottoporre all’aula, che sarà in seduta plenaria a partire dal 20 ottobre. Nel suo discorso di apertura dei lavori, il presidente dell’Assemblea, Vuong Dinh Hue, ha citato come priorità la bozza di legge sulla statistica, essenziale per la gestione macroeconomica e l’amministrazione. Inoltre, saranno esaminati i disegni di risoluzione sulle politiche di sviluppo della città di Haiphong e le province di Nghe An e Thua Thien-Hue; i rapporti sulla gestione dei fondi per le assicurazioni sanitarie; l’attuazione del piano di sviluppo socio-economico e del bilancio per il 2021; il piano di sviluppo e la manovra finanziaria per il 2022; il piano di ristrutturazione economica 2021-2025; la situazione dell’epidemia di coronavirus e la riforma salariale. Il Paese ha, di fatto, un sistema a partito unico, il Partito comunista del Vietnam (Pcv), anche se esiste un Fronte della Patria vietnamita, una coalizione di forze allineate col Pcv. Quest’ultimo conta 485 seggi su 499 nell’Assemblea. (Fim)