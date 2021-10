Cgil: sotto attacco hacker il sito, Ip usati provengono da Germania, Cina e altri Stati esteri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli indirizzi Ip utilizzati per veicolare l’azione provengono in gran parte da Stati esteri (Germania, Cina, Repubblica Ceca, Stati Uniti, Indonesia), generando picchi di 130 mila tentativi di connessioni contemporanee hanno causato il sovraccarico dei server rendendo irraggiungibile a più riprese il sito della Confederazione - prosegue il messaggio -. Stiamo raccogliendo i dati tecnici in un report – rende noto l'organizzazione sindacale – che consegneremo alla Polizia postale per la denuncia di crimine informatico e alla Digos per le valutazioni sulla strategia di pianificazione delle violenze squadriste di sabato". Dalla confederazione fanno sapere che si sta facendo il possibile per ripristinare il servizio e nel momento in cui scriviamo la home page del sito risulta raggiungibile con difficoltà, e solo in determinati momenti, per poi sparire di nuovo. (Rer)