Cina: esercito testa carri armati sulla catena del Karakorum al confine con l'India

- L'esercito cinese ha condotto un'esercitazione militare con carri armati lungo la catena montuosa del Karakorum, nei pressi del confine indiano, dopo il "fallimento" del 13mo ciclo di colloqui militari intrattenuti dai comandanti di Cina e India lo scorso 10 ottobre a Chushul, sul lato cinese della linea di controllo effettiva (Lac). Lo riferisce oggi l'emittente statale cinese "Cctv", precisando che l'esercitazione ha avuto lo scopo di testare varie tipologie di attacco a fuoco vivo in condizioni di estrema rigidità climatica. I colloqui, incentrati sul disimpegno militare delle "aree di disputa" di Depsang e Hot Springs, hanno avuto una durata di otto ore e mezza e sono stati scanditi dalle reciproche accuse tra le parti, che si sono incolpate a vicenda per le tensioni lungo l'area di confine contesa. All'indomani dei colloqui, in un messaggio rilasciato sulla piattaforma di messaggistica cinese "WeChat", il portavoce dell'Esercito cinese, Long Shaohua, ha attribuito lo stallo militare alle richieste "irragionevoli e surreali" avanzate dall'India, riaffermando il proposito cinese di "tutelare la propria sovranità territoriale" e a collaborare "sinceramente" alla stabilità dell'area. L'India, da parte sua, ha evidenziato la responsabilità cinese nelle tensioni del Ladakh orientale, causate dai "tentativi unilaterali da parte di Pechino di alterare lo status quo in violazione degli accordi bilaterali". Dopo aver dato notizia delle esercitazioni militari condotte a Karakoram, i media cinesi hanno reso nota un'ulteriore simulazione militare con lanciagranate, che sarebbe stata condotta parallelamente ai colloqui nella provincia occidentale del Sichuan.(Cip)