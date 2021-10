© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese aumenta le previsioni di crescita per il 2021 portandole al 6,25 per cento. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire. Fino ad oggi l'esecutivo prevedeva una crescita del 6 per cento. Parigi con questa stima si allinea con le previsioni annunciate il mese scorso dall'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee). (Frp)