Cgil: De Corato, sindacalisti aggrediti da centri sociali, ma Pizzul impegnto contro FN

- "Fabio Pizzul, capogruppo del PD in Regione Lombardia, forse troppo impegnato a scrivere la mozione per lo scioglimento di Forza Nuova, non si è accorto che oggi i centri sociali hanno aggredito i sindacalisti della Cgil davanti alla Camera del lavoro al grido 'i fascisti siete voi'. Con le bandiere rosse con falce e martello contro il green pass. Ma questo evidentemente non è da stigmatizzare. Probabilmente sono 'fratelli che sbagliano' ". Lo afferma Riccardo De Corato, assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale e membro della direzione nazionale di Fratelli d'Italia in merito alla contestazione subita oggi dalla Cgil a Milano.(Com)