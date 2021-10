G20: il ministro degli Esteri Wang Yi rappresenterà la Cina al vertice di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà il ministro degli Esteri Wang Yi a rappresentare la Cina al vertice dei capi di Stato e di governo del G20 in programma tra il 30 e il 31 ottobre prossimi a Roma. Lo ha chiarito oggi il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Zhao Lijian, nel corso di una conferenza stampa. L'annuncio della presenza di Wang al vertice giunge dopo che i diplomatici cinesi hanno comunicato alle autorità dell'organizzazione multilaterale, in occasione di una riunione preliminare del vertice tenuta a Firenze il mese scorso, l'assenza del presidente Xi Jinping. Secondo quanto riferito dal quotidiano di Hong Kong "South China Morning Post", i funzionari della Repubblica popolare avrebbero motivato la mancata partecipazione di Xi riferendosi ai protocolli cinesi per contenere i contagi da Covid-19, che prevedono il rispetto di una quarantena obbligatoria per i viaggi di ritorno in Cina. (Cip)