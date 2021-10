Repubblica Ceca: premier uscente Babis non incontrerà presidente Zeman mercoledì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ceco Andrej Babis non incontrerà mercoledì il presidente Milos Zeman, come invece originariamente previsto. Le due cariche dello Stato avrebbero dovuto discutere la situazione politica all’indomani delle elezioni dell’8-9 ottobre, ma le condizioni del presidente ceco, ricoverato ieri intorno alle 13 all’Ospedale militare centrale di Praga, non lo consentono. Il portale di informazione “idnes.cz” sottolinea che Zeman è ricoverato in terapia intensiva nel reparto di anestiesiologia e rianimazione, un’unità solitamente considerata il massimo livello di terapia intensiva. Sempre oggi il nosocomio ha reso noto che le condizioni del capo dello Stato sono stabili. (Vap)