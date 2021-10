Speciale scuola: Costa, verso riduzione quarantena per vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla scuola “dobbiamo, anche qui, essere credibili e dare dei messaggi positivi. Allora, nel momento in cui i cittadini si sono vaccinati, e si stanno vaccinando, credo che dobbiamo dare delle prospettive, dobbiamo modificare le regole che devono tener conto di un quadro diverso, che vede, appunto, molti italiani vaccinati. Proprio riguardo quest’ultimi penso che la quarantena si debba ridurre”. Lo ha detto a "Timeline", su Sky Tg24, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. “Abbiamo raggiunto l’obiettivo di iniziare l’anno scolastico in presenza - ha proseguito -, ma ora dobbiamo raggiungere un obiettivo più grande e cioè proseguire l’anno scolastico in presenza. Inoltre credo si debba affrontare il tema di non mandare in quarantena un’intera classe nel momento in cui si presentasse un positivo, ma circoscriverla ai contatti diretti: questo permetterebbe di limitare la didattica a distanza, con la relativa condivisione di protocolli e regole che permettano la riduzione della dad stessa. Poi quando parliamo di scuola non possiamo paragonare una scuola dell’infanzia con una scuola media o superiore, ci sono dinamiche diverse, ma su questo credo che ci siano le condizioni per andare a rivedere certe regole che permettano e garantiscano la scuola in presenza. Questo è l’obiettivo che dobbiamo perseguire e non possiamo permetterci di fallirlo. Oltretutto credo - ha aggiunto - che sulle scuole dobbiamo fare uno sforzo in più. Dobbiamo far si che nell’intero territorio nazionale ci siano risposte omogenee e univoche, perché già adesso sta succedendo che in alcune Regioni si interpretano un pochino in maniera diversa alcune regole. Su questo deve esserci un atto da parte del governo, che dia delle risposte e indicazioni precise e che vengano rispettate da tutte le Regioni”. (com)