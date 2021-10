Speciale scuola: Expo 2020, inaugurato il padiglione dell'Università degli Emirati Arabi Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato inaugurato ieri, domenica 10 ottobre, il padiglione dell'Università degli Emirati Arabi Uniti a Expo Dubai 2020. Lo riferisce l’agenzia di stampa emiratina "Wam", aggiungendo che il padiglione è stato inaugurato alla presenza di numerosi funzionari e istituzioni statali, come la ministra di Stato per la cooperazione Internazionale negli Emirati Arabi Uniti e direttrice generale di Expo 2020, Reem bint Ibrahim Al Hashemy; Hussain bin Ibrahim Al Hammadi, ministro dell'Istruzione del Paese; e Zaki Anwar Nusseibeh, consigliere culturale del presidente degli Emirati Arabi Uniti e rettore dell'Università degli Emirati Arabi Uniti. Nel suo discorso di apertura, rettore ha affermato che il padiglione mette in mostra i risultati dell'università nella ricerca scientifica, nell'innovazione, nella tecnologia avanzata e nello sviluppo educativo. Lo stand è stato realizzato per far scoprire "il futuro dell'istruzione", ha detto ancora Nusseibeh, spiegando che il padiglione offre un'opportunità di collaborazione con ricercatori, scienziati, insegnanti e studenti di tutto il mondo. (Res)