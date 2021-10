Speciale scuola: Cuneo, Aci, 200 alunni di due scuole primarie diventano ambasciatori della sicurezza stradale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell’iniziativa, che ha visto anche la partecipazione di alcuni bambini dell’Associazione Con.Te.St oOo, Ambasciata Rebirth – Cuneo, Fondazione Pistoletto Onlus che hanno donato all’Automobile Club Cuneo un drappo da loro ideato e realizzato, ogni alunno ha potuto infatti salire a bordo di kart elettrici e quindi ad impatto ambientale zero così da interfacciarsi con tecnologie non legate al motore a scoppio, il tutto muovendosi su un percorso appositamente studiato sotto la tettoia di piazza Virginio e allestito con la segnaletica delle strade vere. “Grazie alla presenza del personale della Croce Rosa Italiana – Comitato di Cuneo – prosegue Revelli – gli scolari hanno potuto anche vedere con i loro occhi come funziona un’ambulanza e qual è la strumentistica necessaria in caso di incidente stradale, apprendendo anche nozioni di primo soccorso, fondamentali per la vita di tutti i giorni. Ancora una volta Karting in piazza è stata un’iniziativa che ha colto nel segno perché i bambini, giocando e divertendosi, hanno immagazzinato le regole fondamentali da seguire sulla strada, quelle che la Federation International de L’Automobile (FIA) ha sintetizzato nel decalogo ‘10 Regole d’oro della FIA per la sicurezza stradale’ ”. L’iniziativa, organizzata grazie all’aiuto della Fondazione CRT, si è svolta in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e con il patrocinio della Città di Cuneo. (Rpi)