Speciale scuola: Nigeria, percosse per cattiva condotta, autorità di Kwara sospendono dirigente scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dello Stato di Kwara, nel centro-nord della Nigeria, ha sospeso il capo di una scuola islamica sorpreso a punire duramente un gruppo di studenti per presunta cattiva condotta. Lo hanno riferito ai media nigeriani le autorità scolastiche locali, spiegando che il comportamento del responsabile è stato registrato in diversi video. Sul caso è in corso un'indagine e gli studenti interessati sono stati portati in ospedale per sottoporsi ad esami e trattamenti medici. Nel video gli studenti, tra cui alcuni maschi e una femmina, sono stati accusati di aver bevuto alcolici alla festa di compleanno di un loro collega ma si sono difesi sostenendo di aver solo mangiato uno yogurt, e vengono duramente picchiati da altri studenti su istigazione del loro insegnante. Uno dei video che circolano sui social media mostra una studentessa in ginocchio che viene picchiata con bastoni da diversi studenti maschi mentre altri studenti assistono alla scena. (Res)