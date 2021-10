Speciale scuola: aumentano i casi di Covid, comune di Guasila "in rosso" fino al 26 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 27 casi di positività al Covid-19 e 36 persone in quarantena il sindaco di Guasila, nel sud Sardegna, Paola Casula ha istituito una sorta di "zona rossa" che sarà valida da oggi e fino al prossimo 26 ottobre. "Oggi ci ritroviamo nel dover adottare, indifferibilmente, misure che possano almeno in parte arginare la cavalcata di contagi che nelle ultime settimane sembra diventata inarrestabile – ha spiegato il primo cittadino in una nota -. In questo momento purtroppo gli ambienti dove il virus ha maggiormente colpito sono i due istituti scolastici (pubblico e paritario) e alcune associazioni culturali e sportive. La trasmissione repentina del virus ha permesso anche che un solo positivo contagiasse fino a 10 persone in pochissimo tempo ed è per questo che stiamo provando a dire stop". In paese, grazie alla collaborazione con Ats, saranno effettuate alcune giornate di screening di massa. Sospese, inoltre, tutte le attività didattiche in presenza della scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Guasila e della sezione primavera e infanzia dell'Asilo infantile Maria Ausiliatrice. Stop anche a tutte le attività di tipo sportivo, ricreativo e culturale in spazi pubblici o privati, all'aperto o al chiuso, svolte da associazioni di ogni tipo o gruppi spontanei. Rimarrà chiusa al pubblico anche la Biblioteca comunale, fatta salva la possibilità di accedere ai servizi offerti su prenotazione. (Rsc)