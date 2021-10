Germania: segretario generale Cdu Ziemiak, dirigenza partito verrà completamente rinnovata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dirigenza federale dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) verrà completamente rinnovata con un congresso del partito, secondo quanto deciso all'unanimità dai suoi vertici. È quanto dichiarato dal segretario generale della Cdu, Paul Ziemiak, come riferisce l'emittente televisiva “Zdf”. La mossa fa seguito alla disfatta che i cristiano-democratici hanno subito con l'Unione cristiano-sociale (Csu) alle elezioni del Bundestag, tenute il 26 settembre scorso. I popolari, che candidavano il presidente della Cdu Armin Laschet, sono precipitati al minimo storico del 24,1 per cento, secondi dopo il Partito socialdemocratico tedesco (SpD). In seguito all'esito del voto, Laschet ha annunciato che la Cdu deve essere completamente rinnovata, a cominciare dalla presidenza e dalla dirigenza federale. Con questo annuncio implicito delle dimissioni dall'incarico di leader dell'Unione cristiano-democratica, Laschet ha convocato per oggi i vertici della Cdu con cui discutere del rinnovamento del partito. Ziemiak ha rilasciato la sua dichiarazione al termine dell'incontro. (Geb)