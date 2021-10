El Salvador: giovani manifestano per chiedere opportunità di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa duemila salvadoregni, in maggioranza giovani, hanno marciato nel fine settimana al confine con il Guatemala per chiedere al governo di creare opportunità di sviluppo per non essere costretti a emigrare. Con il motto Me quedo en El Salvador (Resto in El Salvador) i manifestanti, provenienti da diverse aree del Paese, si sono concentrati nei pressi del valico di frontiera di Las Chinamas, 100 chilometri a ovest di San Salvador. L’iniziativa, riferisce il quotidiano “La Presa Grafica”, è stata lanciata dalla fondazione Forever. Secondo il presidente dell’organizzazione, Alejadro Gutman, l’idea è quella di emulare le carovane di migranti che si mettono in viaggio per raggiungere gli Stati Uniti per dimostrare che molti giovani non vogliono abbandonare il Paese. Secondo alcune stime dal Paese emigrano ogni giorno 200-300 persone. (segue) (Mec)