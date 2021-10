El Salvador: giovani manifestano per chiedere opportunità di sviluppo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione dell’America latina è stata una delle più colpite dalla pandemia di Covid-19 e dal suo impatto in termini economici. Secondo la Commissione economica per l'America Latina delle Nazioni Unite (Cepal) la pandemia produrrà in America Latina un aumento sostenuto della povertà stimato al +4,4 per cento (28,7 milioni di persone), oltre che dell'indigenza (+2,6 per cento) e della diseguaglianza. In un rapporto pubblicato a inizio agosto l’organismo osserva che il rimbalzo dell'attività post pandemia, stimato al 5,2 per cento nel 2021, trascinerà tuttavia con sé "problematiche strutturali persistenti nella regione" come la "disuguaglianza, la povertà, oltre a "investimenti e produttività insufficienti”. "In termini medi il Pil della regione è calato del 6,8 per cento nel 2020, quindi la relativa ripresa del 5,2 per cento nel 2021 è una notizia molto buona, nessuno lo dubita, ma nel 2022 torneremo su traiettorie di bassa crescita", avverte il documento dal titolo "Il paradosso della ripresa". La Cepal prevede infatti per il 2022 una crescita limitata al 2,9 per cento attribuibile ai problemi strutturali che "si sono aggravati" durante la pandemia. (segue) (Mec)