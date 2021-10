El Salvador: giovani manifestano per chiedere opportunità di sviluppo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno assicurato "cooperazione tecnica" alle iniziative lanciate dal Messico per limare la cause delle migrazioni, creando occupazione e reddito nel sud del Paese e in America centrale. Raccogliendo almeno in parte la richiesta del presidente messicano, Andrés Manuel Lopez Obrador, la Casa Bianca accompagnerà l'iniziativa di estendere ai Paesi del "triangolo nord" (El Salvador, Honduras, Guatemala) due ambiziosi programmi sociali già avviati nel sud del Messico: il primo, "Jovenes construyendo el futuro", consiste nel concedere a ragazzi tra i 18 e 29 anni che non studiano o lavorano, borse per acquisire competenze tecniche da rivendere nel mercato dell'occupazione. (segue) (Mec)