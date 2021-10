© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'è spazio per i gruppi neofascisti, dobbiamo dircelo con estrema pacatezza". Lo scrive su Twitter la ministra per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone, che aggiunge: "Arginare questi estremisti significa limitarsi a far rispettare le regole che già esistono, a vantaggio sia della collettività che della serietà dei partiti di destra che non devono creare ambiguità". (Rin)