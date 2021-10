Covid: Ema, iniziata valutazione uso anticorpi monoclonali Ronapreve per trattamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, il Chmp ha valutato i dati clinici, compresi i dati di uno studio clinico che studiava l'efficacia di Ronapreve nel prevenire l'ospedalizzazione in pazienti adulti ambulatoriali con Covid-19 confermata che non avevano bisogno di ossigeno supplementare. Il Chmp ha anche valutato i dati di un secondo studio clinico che studiava l'efficacia del farmaco nel prevenire il Covid-19 in adulti e bambini a rischio di infezione da Sars-CoV-2 da un membro della famiglia con Covid-19 diagnosticato. In parallelo, il comitato per la sicurezza dell'Ema (Prac) ha completato la valutazione preliminare del piano di gestione del rischio (Rmp) proposto dall'azienda, che delinea le misure per identificare, caratterizzare e minimizzare i rischi del medicinale. Inoltre, il comitato dell'Ema per i farmaci per i bambini (Pdco) ha emesso il suo parere sui piani di indagine pediatrica (Pip) dell'azienda per casirivimab e imdevimab, che descrivono come i farmaci dovrebbero essere sviluppati e studiati per l'uso nei bambini, in conformità con le tempistiche accelerate per i farmaci Covid-19. (Beb)