Imprese: il 23 e 24 ottobre torna ApritiModa, il "dietro le quinte" di oltre 80 atelier e laboratori

- Sabato 23 e domenica 24 ottobre torna in tutta Italia ApritiModa, l’evento che apre le porte di oltre 80 tra atelier e laboratori di brand famosi e realtà dell’eccellenza artigianale riconosciuta nel mondo. Un mosaico di luoghi straordinari, tradizionalmente chiusi al pubblico, per scoprire il “dietro le quinte” della moda e dell’artigianato. Con visite gratuite a prenotazione obbligatoria sarà possibile entrare in palazzi storici, cortili nascosti, vecchie fabbriche reinventate, per incontrare i protagonisti e vedere come nascono le creazioni frutto del genio, della cultura e della capacità artigianale dei nostri territori. Giunta alla quinta edizione, la seconda su scala nazionale, quest’anno ApritiModa propone alcune novità che vanno ad aggiungersi al mix di atelier, laboratori e musei che tradizionalmente partecipano come occhialerie e produttori di ombrelli. Non solo, ApritiModa quest’anno proporrà visite speciali alla scoperta anche di alcune tra le più interessanti esperienze creative e produttive di moda etica e sostenibile. Progetti di grande valore, anche sociale, e storie coraggiose che meritano di essere raccontate. Sul sito www.apritimoda.it è possibile scoprire tutti gli appuntamenti presenti in 12 regioni e, da oggi, prenotare comodamente la propria visita. Le prenotazioni sono infatti obbligatorie. Naba, Nuova accademia di belle arti, prenderà parte all’edizione 2021 della manifestazione presentando l’esito della collaborazione che negli scorsi mesi ha coinvolto gli studenti dell’Area Fashion Design in una mappatura delle eccellenze del territorio italiano. La forte sinergia tra ApritiModa e l’Accademia ha portato alla selezione delle proposte delle studentesse Anamaria-Bianca Giura, Lorena Macrillò e Sofia Muzi. (Com)