Trasporto aereo: Francia, sindacati chiedono di non ratificare accordo Ue-Qatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati della compagnia aerea Air France hanno chiesto ai deputati francesi di fare pressioni sul governo affinché non ratifichi l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e il Qatar. Le conseguenza sociali di un simile accordo "non possono che essere negative", si legge nel messaggio aperto inviato a parlamentari. Il trattato darebbe agli aerei di Qatar Airways la possibilità di accesso ai cieli europei, così come compagnie europee potranno avere lo stesso accesso a quelli del Qatar. I sindacati di Air France esprimono preoccupazione per la "messa in concorrenza sleale delle compagnie francesi con una compagnia ampiamente sovvenzionata" che applicherebbe "condizioni sociali retrogradi". "Qatar Airways ha recentemente percepito 2,5 miliardi di euro senza nessuna controparte", si legge nel messaggio. I sindacati denunciano il posizionamento "schizofrenico" della Francia, che propone di "aprire i cieli europei ad una concorrenza sleale" in un momento in cui le sue compagnie attraversano "la più grave crisi economica della loro storia centenaria".(Frp)