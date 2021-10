Turchia-Azerbaigian: incontro fra ministri Esteri a Belgrado, focus su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri azerbaigiano Jeyhun Bayramov ha incontrato l’omologo turco Mevlut Cavusoglu a Belgrado, a margine dell’evento organizzato in occasione del 60mo anniversario del Movimento dei Paesi non allineati. Lo ha scritto su Twitter il ministro turco. "Abbiamo incontrato il ministro degli Esteri dell’Azerbaigian, mio Jeyhun Bayramov, a Belgrado. Abbiamo discusso delle nostre relazioni bilaterali e dei preparativi per il vertice del Consiglio turco che si terrà a Istanbul il 12 novembre", ha detto Cavusoglu. (Tua)