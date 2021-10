Croazia: Grabar-Kitarovic eletta a capo della commissione candidature del Cio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente croata Kolinda Grabar-Kitarovic è stata nominata a capo della commissione per le candidature dei Giochi olimpici del Comitato olimpico internazionale (Cio). Lo riferisce il Comitato olimpico in una nota, precisando che Grabar-Kitarovic guiderà la commissione con effetto immediato. La precedente presidente, Kristin Kloster Aasen, si è dimessa dopo la sua elezione al comitato esecutivo (Eb), perché nessun membro Eb può far parte delle commissioni per le candidature ai Giochi delle Olimpiadi e i Giochi olimpici invernali. Il presidente del Cio, Thomas Bach, ha sottolineato l'importanza della commissione. "Kolinda Grabar-Kitarovic porterà competenze ed esperienze ricche e diversificate, anche ai più alti livelli di governo e relazioni internazionali. Come membro della stessa commissione, ha già contribuito al successo delle prime elezioni con il nuovo approccio alla scelta dei padroni di casa olimpici e paralimpici, con la selezione di Brisbane 2032", ha aggiunto Bach. Grabar-Kitarovic si è detta "grata" per la nomina. "Sono grata per questa opportunità di collaborare con potenziali ospiti su progetti olimpici, che li aiuteranno a raggiungere i loro obiettivi a lungo termine per lo sviluppo, la salute pubblica, la partecipazione sportiva e l'inclusione. Vorrei continuare a costruire sul grande lavoro iniziato sotto la guida di Kristin", ha dichiarato Grabar-Kitarovic. (Seb)