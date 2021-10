© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, si è congratulato con "Alexander Schallenberg per la sua nomina a cancelliere federale dell'Austria". "Non vedo l'ora di lavorare con te", ha scritto su Twitter dove ha ringraziato il predecessore, Sebastian Kurz, "per la tua collaborazione al Consiglio europeo". (Beb)