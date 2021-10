© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con i manifestanti che sono entrati al pronto soccorso dell’Umberto I e hanno assalito medici e personale sanitario "è necessario avere tolleranza zero". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a “Timeline” su Skytg24. “E’ come aggredire dei soldati che sono tornati dal fronte dopo aver combattuto in guerra", ha aggiunto il sottosegretario. “Mi ha fatto schifo”, ha sottolineato Sileri. (Rin)