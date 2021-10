Droga: blitz ad Ascoli Piceno, 4 misure cautelari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del comando provinciale di Ascoli Piceno, in collaborazione con l’Arma di Teramo, hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari emessa dal gip presso il tribunale di Teramo, nei confronti di 4 indagati, ritenuti responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine di un'attività d’indagine i militari hanno accertato l’esistenza di una rete di spaccio, operante tra la Val Vibrata (Te) e l’Ascolano, costituita di 4 cittadini di origine albanese, tra i 29 e 39 anni, 3 dei quali con precedenti, tutti residenti nel Teramano. Secondo gli inquirenti i 4 indagati (due agli arresti domiciliari e due con divieto di dimora in provincia di Teramo), avrebbero imbastito nel tempo una rete di spaccio di cocaina nei confronti di oltre 80 assuntori di ogni fascia d’età, sesso ed estrazione sociale, dimoranti in parte nel Teramano ed in parte nel Piceno, effettuando consegne della sostanza stupefacente principalmente nei parcheggi di attività di ristorazione o centri commerciali, ricadenti sia in provincia di Teramo che di Ascoli Piceno, sempre a seguito di preventivi accordi tramite social network. (segue) (Ren)