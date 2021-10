Roma 2021: candidato centrodestra Municipio I, istituiremo task force sicurezza e anti abusivismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina in piazza della Libertà, all'incrocio con via Cola di Rienzo, un extracomunitario ha dato in escandescenze piazzandosi in mezzo alla strada tirando bottiglie e altri oggetti alle auto in transito. Non è la prima volta che episodi di questo genere si ripetono, in un'area diventata ormai punto di ritrovo di immigrati clandestini e senza fissa dimora. La questione della sicurezza nei rioni e nei quartieri è al primo punto del nostro programma e ci attiveremo immediatamente per affrontarla". Lo dichiara Lorenzo Santonocito, candidato presidente del Municipio I per il centrodestra. "E' mia intenzione, in base alle competenze dei presidenti di Municipio - spiega Santonocito - istituire delle task force della polizia locale ben riconoscibili da parte dei cittadini, che lavorino in sinergia con le altre forze dell'ordine e che possano intervenire con rapidità in diversi settori, dalla sicurezza alla lotta all'abusivismo commerciale e ricettivo-turistico. Situazioni come quella di piazza delle Libertà, comuni anche ad altri quartieri del centro, sono conosciute ormai da 10 anni ma vanno avanti tranquillamente come se fossero normali. E' ora di affrontarle in maniera concreta e determinata".(Com)