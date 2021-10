Fd'I: Ciriani, Letta cosa pensa di dichiarazioni Provenzano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Che cosa pensa Enrico Letta delle dichiarazioni, gravissime e inaccettabili, del suo vice Giuseppe Provenzano? Anche lui pensa che la prima forza politica dell'Italia debba essere messa al bando? Per quanto ci riguarda continuiamo a ribadire che non ci facciamo dare lezioni di democrazia da nessuno, specie da questa sinistra che ogni giorno dimostra di avere dirigenti inadeguati e pericolosi". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Luca Ciriani. (Com)