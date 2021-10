Roma 2021: candidato centrodestra Municipio VIII, riapriremo punti anagrafe nei mercati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Otto anni di amministrazione del centrosinistra non sono stati sufficienti per sbloccare le grandi opere ferme sul territorio del nostro Municipio da 20 anni. La riqualificazione dell'ex Fiera di Roma e degli ex Mercati Generali, così come l'apertura del Parco di Tormarancia, restano delle chimere, bloccate da una sinistra ideologica che si oppone per pregiudizio a qualsiasi sviluppo". Lo dichiara Alessio Scimè, candidato presidente del Municipio VIII per il centrodestra. "Ma lista delle incompiute non si ferma certo qui - aggiunge Scimè -parlo ad esempio dell'apertura del mercato di via Passino, o della riqualificazione dei mercati di via Corinto, piazza dei Navigatori, Roma 70. Sono tutte situazioni cui daremo priorità una volta insediati perché dopo anni di immobilismo è ora che anche il nostro municipio riprenda la strada dello sviluppo. Per quanto riguarda i mercati, inoltre, riapriremo le sedi amministrative distaccate degli sportelli anagrafici municipali nelle strutture di via Corinto e Roma 70, così come la sede di Settechiese".(Com)