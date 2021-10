Camera: Fico, ribadisco mio impegno per riapertura Transatlantico alla stampa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, segnala che "la Camera è al lavoro per la riapertura in tempi rapidi del Transatlantico che in questi mesi ha ospitato una parte delle postazioni di voto dei deputati, una misura resasi necessaria per assicurare il distanziamento, contrastare la diffusione del contagio e garantire così la continuità delle funzioni parlamentari". La terza carica dello Stato aggiunge in una nota: "È interesse della nostra istituzione ritornare alla normalità il prima possibile. Per il ripristino degli spazi è impegnato già da diverso tempo il collegio dei Questori, che ringrazio per quanto fatto dall'inizio dello scoppio della pandemia. Ribadisco dunque il mio impegno per la riapertura del Transatlantico alla stampa". (Com)