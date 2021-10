Cina: emergenza alluvioni, i colossi tecnologici stanziano 46,6 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colossi tecnologici cinesi, tra cui Alibaba, Tencet e Didi, hanno annunciato donazioni per 46,6 milioni di dollari alla provincia settentrionale dello Shanxi, a seguito di alluvioni e smottamenti che hanno interessato l'area nell'ultima settimana. Lo riferisce il quotidiano di Hong Kong "South China Morning Post", aggiungendo che i produttori di smartphone Xiaomi, Oppo e Vivo parteciperanno al finanziamento con 10 milioni di yuan ciascuno (circa 1.500 dollari). Le big tech cinesi, secondo la testata di Hong Kong, vorrebbero così allentare le tensioni con il governo di Pechino e partecipare alla cosiddetta "prosperità comune" invocata dal presidente Xi Jinping, nel nome della quale l'amministrazione statale di recente ha ridimensionato a colpi di sanzioni, indagini e leggi sulla cybersicurezza il potere dei capitalisti cinesi. Nonostante le speculazioni circa i motivi delle donazioni, l'iniziativa intrapresa da Alibaba, Tencet e altre imprese del settore ha esteso notevolmente la portata della raccolta fondi per le aree colpite dall'alluvione, attraverso la creazione di canali dedicati alle donazioni. Le inondazioni nello Shanxi, che finora hanno provocato il crollo di 17 mila case e il trasferimento d'urgenza di 2 milioni di persone, hanno motivato anche l'iniziativa del governo locale e delle organizzazioni di volontariato. Nella giornata di oggi, le autorità hanno infatti stanziato 8 mila dollari per rafforzare la prevenzione delle inondazioni e le relative operazioni di soccorso, mentre la Croce Rossa nazionale ha contribuito con 31 mila dollari. (Cip)