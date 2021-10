Fd'I: Delmastro, parole Provenzano sfiorano il ridicolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d'Italia, "le parole di Provenzano sfiorano il ridicolo. Se non fossero vere le frasi che il vicesegretario Pd ha pubblicato sui social network - continua il parlamentare in una nota -, ci troveremmo di fronte ai deliri di un provetto dittatore nostalgico dei regimi sovietici più truculenti che cerca di sbaragliare i partiti avversari in modo drammatico. Chi decide se Fratelli d'Italia si posiziona all'interno dell'arco costituzionale non è certo questo patetico imitatore dell'attuale regime cinese, ma i milioni di italiani che votano Fd'I nelle varie competizioni elettorali, democraticamente riconosciute: se ne faccia una ragione".(Com)