Grecia: Covid, premier Mitsotakis riceverà domani terza dose vaccino

- Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis riceverà domani la terza dose del vaccino contro il Covid-19. Lo ha annunciato il portavoce del governo ellenico Yannis Oikonomou. Mitsotakis, 53 anni, ha ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer il 27 dicembre 2020 e la seconda dose il 18 gennaio 2021. Le autorità della Grecia hanno aperto alla terza dose dei vaccini per le persone sopra i 60 anni lo scorso 30 settembre, annunciando in seguito l'inclusione anche per gli over 50 e per le persone con particolari condizioni sanitarie.(Gra)