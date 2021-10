Covid: Gasparri, protagonisti scontri sempre stessi e godono di impunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I protagonisti dei fatti di violenza da alcuni anni sono sempre gli stessi e non si capisce perché godano di una impunità sostanziale che gli consente di volta in volta di strumentalizzare ogni genere di protesta, giusta o ingiusta che sia. Forza Italia chiede interventi drastici e chiede perché la magistratura ed altri organi non abbiano agito con la determinazione e la tempestività necessaria". Lo afferma, in una nota, il senatore Maurizio Gasparri, componente del Comitato di Presidenza di Forza Italia. "Chiediamo che si prosegua nella campagna di vaccinazione e di impiego del green pass perché solo questi strumenti hanno consentito di riaprire all'Italia - aggiunge -. E insistiamo per uno stanziamento adeguato per le forze dell'ordine. Gli organici non sono adeguati, il personale è sotto stress, situazioni come quelle di sabato nascono anche dalla difficoltà di affrontare con numeri e forze adeguate le emergenze di piazza. Che in ogni caso non vanno sottovalutate. Avevamo chiesto da tempo una riunione di governo e di maggioranza sui temi della sicurezza, dell'ordine pubblico, del controllo dell'immigrazione. Questioni diverse ma da affrontare con un'ottica globale con stanziamenti, iniziative, determinazione adeguati ai problemi che l'Italia vive". (com)