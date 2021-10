Camera: domani audizione su mutui indicizzati al franco svizzero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, martedì 12 ottobre, alle 12, presso l'Aula del IV piano di palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario svolge l'audizione di Franca Berno, presidente dell'Associazione TuConFin, in merito alle attività poste in essere da Banca Barclays, con specifico riferimento alla commercializzazione e alla gestione di mutui indicizzati al franco svizzero. L'appuntamento - comunica in una nota l'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)