Milano: alla finale di coppa Uefa insultano giocatori francesi di colore daspo di un anno a due tifosi spagnoli

- Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi ha emesso 2 daspo di un anno nei confronti di due tifosi spagnoli in occasione della finale di coppa Uefa tra Spagna e Francia, che si è giocata ieri sera allo stadio Meazza. Nel corso del secondo tempo, nel primo anello verde, i due giovani ventenni entrambi originari di Saragozza, hanno rivolto dei cori e ululati di matrice razzista nei confronti dei giocatori di colore della nazionale francese. Gli agenti della Digos della Questura di Milano, dopo aver individuato i due ragazzi, li hanno accompagnati presso gli uffici della Polizia di Stato, presenti all'interno dell'impianto dello Stadio Meazza, e li hanno denunciati per aver rivolto frasi di discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. (Com)