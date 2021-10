Camera: domani audizioni su Fondazioni lirico-sinfoniche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, martedì 12 ottobre, la commissione Cultura della Camera, in merito all'indagine conoscitiva sulle Fondazioni lirico-sinfoniche svolge, in videoconferenza, le seguenti audizioni: ore 10 sovrintendente dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, Michele Dall'Ongaro; ore 10.45 sovrintendente della Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, Massimo Biscardi; ore 11.30 sovrintendente della Fondazione Teatro comunale di Bologna, Fulvio Macciardi. L'appuntamento - comunica in una nota l'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv.(Com)