Ecuador: Pandora Papers, parlamento autorizza indagine su presunti illeciti presidente Lasso

- L'Assemblea nazionale, il Parlamento monocamerale dell'Ecuador, ha dato il via libera a una indagine sui presunti illeciti finanziari del presidente Guillermo Lasso rivelati dall'indagine giornalistica "Pandora Papers". Con 105 voti favorevoli sui 137 totali, l'Aula ha dato 30 giorni di tempo alla Commissione garanzie costituzionali, diritti umani, diritti collettivi e interculturalità per stendere un rapporto che dovrà quindi essere discusso in plenaria. L'inchiesta, fa sapere l'Assemblea, punta a "chiarire" se Lasso ha "violato il mandato legale del patto etico, che proibisce ai candidati e ai funzionari pubblici di avere soldi o beni in paradisi fiscali". L'ipotesi emersa dalle carte è che l'ex banchiere e imprenditore sarebbe arrivato ad avere partecipazioni in 14 società registrate in paradisi fiscali a Panama, nel Sud Dakota e nel Delaware. Grazie a queste avrebbe tra le altre cose anche garantito pagamenti mensili ad alcuni suoi familiari diretti. (segue) (Abu)