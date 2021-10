© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, martedì 12 ottobre, alle 12.30, la commissione Esteri della Camera svolge l'audizione dell'inviato speciale dell'Unione europea per l'indo-pacifico, Gabriele Visentin, sulla strategia dell'Ue per la cooperazione nella regione indo-pacifica. L'appuntamento - comunica in una nota l'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)