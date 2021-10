Usa-Italia: Giorgetti a Boston e Washington dal 21 al 23 ottobre, incontro con segretaria Commercio Raimondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti si recherà negli Stati Uniti dal 21 al 23 ottobre prossimi. Giorgetti, in qualità di titolare del Mise, è stato invitato dalla National Italian American Foundation (Niaf) quale ospite d’onore in rappresentanza dell’Italia alla celebrazione annuale dell’organizzazione. La missione inizierà giovedì 21 a Boston dove il ministro visiterà gli stabilimenti per la produzione del vaccino anti Covid di Moderna e incontrerà il ceo della big pharma. Inoltre presenzierà ad Harvard all’inaugurazione del corso lanciato dalla locale università con la Bocconi e incontrerà il governatore del Massachusetts, Charlie Baker. Venerdì 22 ottobre sarà a Washington dove incontrerà la segretaria al Commercio e Industria Gina Raimondo e avrà incontri al National economic council e al National security council della Casa Bianca. Sabato 23 ottobre parteciperà alle celebrazioni della Niaf e domenica mattina farà rientro in Italia. (Com)