Camera: domani audizione su posto di lavoro e malattie invalidanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani martedì 12 ottobre, alle ore 13, la commissione Lavoro della Camera svolge l'audizione di rappresentanti della Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia (Favo) nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)