Camera: domani audizioni su lingua dei segni e tutela persone sorde

- Domani martedì 12 ottobre, alle ore 14:05, la commissione Affari sociali della Camera, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge sul riconoscimento della lingua dei segni italiana e disposizioni per la tutela delle persone sorde e dei loro figli, l'integrazione sociale e culturale e la piena partecipazione alla vita civile, svolge in videoconferenza l'audizione dei seguenti rappresentanti: Istituto dei sordi di Torino; Istituto statale per sordi, Roma; Istituto statale di istruzione specializzata per sordi "A. Magarotto". L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)