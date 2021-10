Spagna: indipendentisti di Erc chiedono di abolire parata militare della Festa nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito indipendentista spagnolo, la Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc), ha chiesto al governo di Pedro Sanchez se la tradizionale parata militare del 12 ottobre in occasione della Festa nazionale, sia una "priorità" per i cittadini proponendo di eliminarla per destinare il suo costo a cause sociali. In una serie di domande all'esecutivo presentate al Congresso dei deputati, Erc si è "rammaricato" che le Forza armate torneranno quest'anno a sfilare nel centro di Madrid dopo la cancellazione dello scorso anno a causa del Covid-19 ed ha chiesto se il suo costo sia superiore rispetto alla parata del 2019 pari 912.536 euro, il 30 per cento in più del 2019. Erc ha invitato il governo a prendere in considerazione di destinare i fondi stanziati per la parata a cause sociali e a realizzare dei sondaggi tra i cittadini per sapere se i cittadini sono favorevoli a questo tipo di spese. Il partito indipendentista catalano, inoltre, ha chiesto di conoscere i dettagli sul carburante consumato dai veicoli e dagli aerei utilizzati nella sfilata e per sapere se questi mezzi rispettano i parametri di sostenibilità dell'Agenda 2030. (Spm)