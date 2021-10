Germania: Cdu, Kretschmer, convocare congresso quest'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione cristiano-democratica (Cdu) deve convocare quest'anno il proprio congresso, per il rinnovamento della presidenza e della dirigenza federale. È quanto dichiarato dal primo ministro della Sassonia, Michael Kretschemer, esponente del medesimo partito. Come riferisce l'emittente televisiva “Zdf”, Kretschemer si è espresso prima dell'incontro in corso oggi presso la sede centrale della Cdu a Berlino, con cui i cristiano-democratici intendono discutere le conseguenze della loro sconfitta alle elezioni del Bundestag, tenute il 26 settembre scorso. Con l'Unione cristiano-sociale (Csu), la Cdu è precipitata al minimo storico del 24,1 per cento. I popolari, che candidavano cancelliere il presidente della Cdu Armin Laschet, sono giunti secondi dopo il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) al 25,7 per cento. A seguito della disfatta, Laschet ha chiesto un rinnovamento del proprio partito, a cominciare dalla presidenza e dai vertici federali. (segue) (Geb)