Germania: Cdu, Kretschmer, convocare congresso quest'anno (2)

- L'incontro odierno dei cristiano-democratici è stato, quindi, convocato per esaminare tali sviluppi. Secondo Kretschmer, è “perfettamente chiaro” che non si tratta di eleggere soltanto un nuovo presidente della Cdu, dopo le dimissioni dall'incarico implicitamente annunciate da Laschet, ma anche di rinnovare la dirigenza nazionale del partito. In particolare, il primo ministro della Sassonia ha dichiarato che la Cdu ha “bisogno di un presidente o di una presidente, ma anche di una squadra che sia lieta di affrontare insieme questo compito” di rinnovare la formazione. Per Kretschmer, “va da sé che la base del partito sarà coinvolta” in questo processo. Tuttavia, rimane da vedere come. A ogni modo, ha evidenziato il capo del governo sassone, “nessuno dovrebbe dare l'impressione che la base del partito possa essere messa da parte”. Secondo lo statuto della Cdu, la consultazione degli iscritti è possibile anche su questioni relative agli incarichi di partito, non è vincolante al congresso, ma, come nota “Zdf”, difficilmente può essere ignorata. (Geb)