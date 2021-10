I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sanità: assessore Lazio, stabilizziamo personale grazie a profonda opera risanamento conti - "Oggi è una bella giornata, 30 donne e 5 uomini del Dipartimento di Epidemiologia della Asl Roma 1 sono stati stabilizzati. Un risultato importante reso possibile grazie all’uscita dal Commissariamento e la profonda opera di risanamento messa in atto in questi anni". Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato che questa mattina accompagnato dal direttore generale della Asl Roma 1 Angelo Tanese e il direttore del Dep – Dipartimento di epidemiologia della Asl Roma 1, Marina Davoli ha preso parte alla cerimonia per la stabilizzazione del personale. "L’età media del personale si abbassa da 52 anni a 46. La pandemia - spiega ancora - ha portato tante tragedie, ma ha anche accelerato tanti processi, come la digitalizzazione e il monitoraggio e in generale le porte di accesso al sistema della Pubblica amministrazione. L’impegno è quello di continuare a correre veloci, l’obiettivo adesso è quello di puntare ad una sanità del territorio forte e vicina ai bisogni delle persone". (segue) (Rer)