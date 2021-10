I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: Zingaretti, 100 per cento presenza in cinema e teatri, vaccini ci restituiscono libertà - "Da oggi 100 per cento in presenza nei cinema e teatri. Un altro risultato della campagna dei vaccini e delle regole che ci stanno ridando la libertà". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Per la cultura è una bella giornata dopo tanti sacrifici. Ora riportiamo la vita nelle sale e nei teatri". (Rer)