- Corea del Nord: Kim promette di migliorare il tenore di vita delle persone- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, è tornato a ribadire la necessità di migliorare le condizioni di vita dei cittadini nordcoreani nel contesto della crisi alimentare che attanaglia il Paese. Kim ha tenuto un discorso ieri, in occasione del 76mo anniversario della fondazione del Partito del lavoro nordcoreano. Il discorso sarebbe il primo tenuto da Kim per l'occasione da quando è divenuto leader supremo della Corea del Nord, nel 2011. In un rapporto inviato alle Nazioni Unite all'inizio del 2021, la Corea del Nord ammette di aver scontato la peggior crisi alimentare da un decennio a questa parte. Di recente Pyongyang sembra non aver importato derrate alimentari dalla Cina e dalla Russia, i suoi principali partner commerciali. (segue) (Res)